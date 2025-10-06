公然わいせつの疑いで逮捕された、アイドルグループAぇ！groupの草間リチャード敬太容疑者（29）が6日午後、送検先の東京地検から、当初留置されていた都内の警察署へと戻った。草間容疑者は午前9時30分過ぎ、シルバーのワゴン車で送検されていた。その際、車内の後部座席はカーテンが引かれ、表情などはうかがえなかった。午後1時10分過ぎ、同じ車で署へ戻った。その際も車内の様子はうかがえなかった。草間容疑者は4日午前5時半