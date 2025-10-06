【その他の画像・動画等を元記事で観る】yamaのNewシングル「アダルトチックチルドレン」のCDリリースが12月10日に決定した。テレビアニメ『SANDA』OPテーマである「アダルトチックチルドレン」に加え、新曲２曲を収録した３曲入り。BDには、2024年12月に昭和女子大学 人見記念講堂で開催された『Life is Beautiful』のライブ映像を全編収録。yamaの軌跡を辿るように繰り広げられたパフォーマンスを余すところなく収め、CD＋BDによ