岡山市長選で4回目の当選／大森雅夫さん5日 5日に投開票が行われた岡山市長選で、現職の大森雅夫さん（71）が4回目の当選を果たしました。 現職に新人3人が挑む構図となった岡山市長選で、現職の大森雅夫さん（71）は8万9000票余りを獲得し、2位に約1万5000票差をつけ4回目の当選を果たしました。 （岡山市長選で4回目の当選／大森雅夫さん）「うれしいの一言。思ったより厳しかった。この岡山、よりわくわく感の