5日午後沼津港で遊覧船が岸壁に衝突する事故があり、乗客・乗員あわせて15人がけがをしました。うち1人が頭の骨の一部を骨折していたことが分かっています。こちらは、遊覧船の事故の瞬間をとらえた映像です。港に入ってきた遊覧船が岸壁に衝突すると煙を上げているのが確認できます。消防などによりますと5日午後3時半ごろ沼津市の沼津港で、千鳥観光汽船が運行する遊覧船「ちどり」が、沼津港遊覧クルーズを終え港に戻った