5人組ボーカルダンスユニット・M!LKのメンバーで、俳優の佐野勇斗（27歳）が、10月6日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。自宅には今「100何リットルの水が」ある状態だと明かした。3日に都内で行われた「ベンザブロック プレミアムDX」（アリナミン製薬）の新製品発表会に登壇した佐野が、番組のインタビューに対応。「ベンザブロック」という商品名にちなみ、“ブロックしたいこと”について質問を受ける。