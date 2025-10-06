5日午後、伊東市の国道で車2台の事故に自転車が巻き込まれ、小学生が死亡した事故で警察は6日、事故のきっかけとなった車を運転していた配送業の男を過失運転致死傷の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、伊東市岡の配送業の男（58）です。警察によりますと男は、きのう午後2時半ごろ伊東市玖須美元和田の国道135号で軽バンを運転中に前に止まっていた軽バンに追突して、弾みで自転車を巻き込む事故を起こし、自転車に乗っていた8