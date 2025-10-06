149.98現値 149.89エンベロープ1%上限（10日間） 149.73ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 148.4110日移動平均 148.30一目均衡表・転換線 148.20200日移動平均 148.12一目均衡表・雲（上限） 147.9021日移動平均 147.75一目均衡表・基準線 146.93エンベロープ1%下限（10日間） 146.80一目均衡表・雲（下限） 146.57100日移動平均 146.07ボリンジャーバンド2