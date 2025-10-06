◆第６８回スワンＳ・Ｇ２（１０月１３日、京都競馬場・芝１４００メートル＝１着馬にマイルＣＳの優先出走権）重賞４勝馬のウインマーベル（牡６歳、美浦・深山雅史厩舎、父アイルハヴアナザー）は、０秒４差５着の安田記念以来となる実戦になるが、復帰戦から力を発揮できそうだ。３日の１週前追い切りは主戦を務める松山弘平騎手が美浦に駆けつけ、Ｗコースで感触を確かめた。スズノテレサ（６歳３勝クラス）を追走し、６ハ