右手中指骨折で離脱中の甲斐拓也捕手が６日、ジャイアンツ球場で行われた故障班の練習に参加した。アップやキャッチボールで汗を流し、負傷後初めて屋外でロングティーを実施。サク越えを連発し、観客からは拍手が湧き起こった。「投げること、打つことは普通にできる。あとは細かい動き。実戦から離れているので、そこはまだわからない」と話した。今季は６８試合に出場して攻守で奮闘。しかし８月２３日のＤｅＮＡ戦（東京ド