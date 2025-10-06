仙台89ERSは10月6日、石橋侑磨がモンゴルのザブハン・ブラザーズへ移籍することを発表。同日15時付けでBリーグの自由交渉選手リストから抹消される。 21日に26歳の誕生日を迎える石橋は、190センチ85キロのシューティングガード。柳川高校、東海大学九州を経て、2021－22シーズンに特別指定選手としてライジングゼファー福岡へ加入した。通算2シーズン在籍したのち、熊本