「ひき肉×豆腐」ですぐできる！ヘルシーな蒸し豆腐アレンジレシピ2選【画像を見る】辛味なしで子どもも食べやすい！「白麻婆豆腐」豆腐は口当たりがやさしく、さっぱりとして低カロリーな食材。今回は、豆腐にひき肉を合わせたメイン料理をご紹介します。フライパンやレンジで豆腐と肉だねを蒸す、ヘルシーなレシピです。■豆腐シューマイ風ふんわりジューシー！文句なしの食べごたえ！豆腐シューマイ風【材料・2人分】もめん豆