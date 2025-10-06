レアルは10月1日に、京都・八坂の塔（法観寺）の夢見坂エリアに、1棟貸し宿「鈴 夢見坂夢子」（京都府京都市）をオープンした。●2階に露天風呂付きのバスルーム「鈴 夢見坂夢子」は、開放的なベランダや大きな窓を備えたリビングルームから一望できる、情緒あふれる古都の風景を楽しめる、1棟貸しタイプの宿泊施設。1階にはシンプルなシャワールーム、2階には露天風呂付きのバスルーム、3階には洋風シャワールームと、各階