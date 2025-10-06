6日13時現在の日経平均株価は前週末比2039.20円（4.46％）高の4万7808.70円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1473、値下がりは116、変わらずは24と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を538.73円押し上げている。次いで東エレク が216.16円、ファストリ が165.66円、ＳＢＧ が139.40円、ファナック が46.80円と続く。 マイナス