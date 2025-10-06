ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#5が3日に配信された。『ダマってられない女たち season2』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○ライバーのプロデュース事業も番組では、元HKT48で、現在は実業家としても活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子の出産と子育てに密着した。現在はタレントプロデュースや化粧品開発を手掛け、最も力を入れているのがインターネットでライブ配信を行うライバーのプロデュース事