俳優の本田翼（33）が6日、都内で行われた「ロンジン プリマルナ」発表記念イベントに登場した。【全身ショット】ブルードレスが素敵！エレガントなたたずまいで登場した本田翼ブルーの上品なワンピースドレスをまとい、48粒のブルーサファイアがあしらわれたジュエリーウォッチ「ロンジン プリマルナ」を身につけた本田は「本当に品があって輝きが止まらない。すごく素敵な時計です」と笑顔を見せた。同商品が、“月のパワ