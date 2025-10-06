夏以降、米カリフォルニア州で騎乗しているミルコ・デムーロ（46）が5日（日本時間6日朝）、ブレイブデブ（牝2＝R・マンデラ、父オーセンティック）とコンビを組んだサンタアニタパーク8R・サーファーガールS（G3、芝1600メートル）を制し、自身初の米重賞制覇を飾った。9月5日のデビュー戦Vからコンビ継続で単勝11.9倍、8頭立ての4番人気で大外枠にゲートイン。好スタートから道中2番手でリズム良く運び、脚を残して直線へ。