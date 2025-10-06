将棋の福間香奈女流6冠（33）が6日、大阪府高槻市の関西将棋会館で、浦野真彦八段（61）との第67期王位戦予選に臨んだ。福間は勝てば2度目の棋士編入試験の受験資格「公式戦において、最も良いところから見て10勝以上、なおかつ6割5分以上の成績を収めたアマチュア・女流棋士の希望者」を満たす。22年、同試験を受験したが3連敗で失敗。その後、結婚、出産を経て今年2月に復帰し、昨年7月以降の公式戦14局の成績が9勝5敗。この