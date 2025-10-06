パラリンピックで日本代表「火ノ玉ジャパン」が活躍したボッチャを、障害の有無や年齢、性別に関わらず誰もが平等に楽しみ、同じステージで競い合うことができる初めてのインクルーシブ（包括的）個人戦大会「ＢＯＣＣＩＡＧＲＡＮＤＰＲＩＸ（ボッチャグランプリ）」が２０２６年度から始まる。日本ボッチャ協会が主催し、５月の「予選ラウンド」、夏〜秋の「グランプリシリーズ（リーグ戦）」、そして冬の「ファイナル（ト