京都市消防局によると、6日午前1時40分ごろ、JR京都駅近くの10階建てホテルで「2階の客室から出火している」と119番があった。充電中のモバイルバッテリーから発火したとみられ、けが人はいない。宿泊客らは一時外に避難した。