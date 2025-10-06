EXILE ATSUSH（45）が、5日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。8年間疎遠だった父と再会した背景を話して涙を流した。ATSUSHIは1月、父が亡くなったことを自身のインスタグラムで明かしている。「父親とは晩年、8年間くらい不仲だったんですよ。それがインドに行ったことがきっかけで、8年ぶりに会うことができて。最期はみとることができました」と話した。体調不良のため23年3月から休養し、昨年9月