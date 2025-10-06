北海道では、依然としてヒグマによる被害が相次いでいる。2025年9月26日には札幌市西区の平和丘陵公園で、40代の男性がヒグマに襲われる事件が発生し、道内では「ヒグマ警報」が発令された。小樽市でも10月4日、ハンター2人がヒグマにけがを負わされた。現在の管理体制では、被害が発生してからでなければ対策に動けない。これでは人の命も暮らしも、そしてヒグマそのものも守れない。そもそも、人的被害が出る前にクマの出没を抑