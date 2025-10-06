大河ドラマ「べらぼう」第38回は「地本問屋仲間事之始」。徳川幕府によって公認された江戸の遊廓が「吉原遊廓」ですが、その吉原を作った男が庄司甚右衛門でした。甚右衛門の父は小田原の北条氏（後北条氏）に奉公していたとされます。しかしご存知のように後北条氏は天正18（1590）年、豊臣秀吉によって攻められて滅亡してしまいます。 【写真】国民的美少女が「べらぼう」花魁役で登場 この時、甚右衛門は15歳の少年でした