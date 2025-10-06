セリアで見つけたフルーツモチーフの食器。他の100均では出会えないような、ゆる可愛いデザインに惹かれ、気付いたらカゴにINしていました♡食事の際の小皿としても、ソース皿としても使いやすいサイズ感。インテリアとしても映えるデザインなので、アクセサリーや小物を入れて使うのもおすすめですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：浅ボウルフルーツフェイス、プレートフルーツフェイス価格：各￥110（税込