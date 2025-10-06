５日、海南省文昌市翁田鎮の冠水した道路を走行する車。（文昌＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社文昌10月6日】台風21号は5日午後2時50分（日本時間同3時50分）ごろ、中国広東省湛江市徐聞県東部に上陸した。同日午後から夜にかけて、海南島の北西側半分の地域では強い風雨が続き、文昌市の陸上では突風12〜14級を記録した。５日、強風で倒れた海南省文昌市翁田鎮の街路樹。（文昌＝新華社記者／蒲暁旭）５日、海南省文昌市翁田鎮に