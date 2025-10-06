NEWSの増田貴久が6日、都内で行われた『ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド2025』記者発表会に参加した。【写真】サンタクロースと楽しそうな様子の増田貴久増田は応援アンバサダーを務める。演出を務める金谷かほり氏とトークセッションを実施した。金谷氏について、増田は「この応援アンバサダーというお話をいただいた時に金谷さんが演出で、金谷さんと登壇するイベントがあると聞いて、金谷さんにお会いしたかった