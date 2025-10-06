東武百貨店 池袋本店にて、株式会社サンリオのキャラクター「クロミ」の20周年を記念した「クロミ 20周年おめでとうフェア」を2025年10月9日から開催します。期間中、東武限定デザインの雑貨や「クロミ」モチーフのスイーツ、日本画家とのコラボレーションアートなどが登場します。 東武百貨店 池袋本店 サンリオ「クロミ 20周年おめでとうフェア」 期間：2025年10月9日(木)〜11月5日(水)場所：東武百貨店 池袋本