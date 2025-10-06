ヤクルトは６日、太田賢吾外野手と来季の契約を結ばないことを発表した。２０１４年ドラフト８位で川越工から日本ハムに入団。１８年オフに２対２の交換トレードで高梨裕稔投手とともにヤクルトに移籍した。今季は４４試合に出場し、打率２割２分９厘、０本塁打、６打点だった。