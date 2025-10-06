ダイソーでやっと理想的な商品を見つけました！今回紹介するのは『耐熱計量ガラスコップ（お米兼用、500mL）』。耐熱ガラス製の計量カップです。シンプルで収納しやすく、注ぎ口も付いていて使い勝手抜群！なんと、お米の計量もできて便利です◎熱湯OKなのでコーヒーのドリップなどにも。買って大正解でした！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：耐熱計量ガラスコップ（お米兼用、500mL）価格：￥330（税込）容量（約）：500