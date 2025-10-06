バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」が、2025年10月6日(月)11時よりオンラインショッピングイベント『PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025』を開催します。このイベントでは、スキポイントを集めて抽選に参加できる企画や、人気作品の配信番組、送料無料キャンペーンなど、多彩なコンテンツが用意されています。 バンダイナムコグループ 公式通販サイト「PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025」オンラインイベント