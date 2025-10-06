制作中の上田薫さん＝2020年、神奈川県内のアトリエ「スーパーリアリズム」と呼ばれる写実的な手法で描いた生卵の絵で知られる画家の上田薫（うえだ・かおる）さんが9月26日、老衰のため死去した。96歳。東京都出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は妻葉子（ようこ）さん。東京芸術大を卒業後、抽象画を手がけ、グラフィックデザイナーを経て、再び絵画制作に取り組んだ。1970年ごろからは、写真をキャンバスに投影しなぞって