■第79回国民スポーツ大会成年男子走高跳決勝（6日、滋賀県彦根市・平和堂HATOスタジアム）【一覧】国立が熱狂した『東京2025世界陸上』日程＆日本出場選手＆結果国民スポーツ大会の成年男子走高跳決勝に、東京世界陸上代表の赤松諒一（30、SEIBU PRINCE）、瀬古優斗（27、FAAS）、真野友博（29、クラフティア）の3人が揃って出場した。世界陸上では惜しくも予選敗退となった真野は2m15から登場し、2m20、2m23、2m26、2m29と全て