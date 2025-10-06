現在、チリで開催されているU-20ワールドカップ。U-20日本代表はグループステージを3戦全勝で突破した。エジプトに2-0、チリにも2-0で勝利、そして、ニュージーランドは3-0で撃破。グループステージを終えて無失点なのは日本だけで、海外では優勝候補にも挙げられている。『Marca』メキシコ版も「グループAで完璧な3連勝を飾った日本のビッグサプライズ」と讃えていた。なお、グループCを戦ったメキシコは、ブラジル、スペインとい