プロボクシング・スーパーミドル級（７６・２キロ以下）の世界主要４団体統一王者テレンス・クロフォード（米国）が６日までに自身のインスタグラムを更新。日本で撮影したと思われる写真を投稿した。クロフォードは「Ｋｏｎｎｉｃｈｉｗａ」という言葉とともに、日の丸の絵文字を投稿。日本の寺社で撮影したとみられる写真などをアップした。来日についての記述はなく、最近のものであるかは判明しないが、投稿された日付は今