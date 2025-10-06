6日朝の東京外国為替市場で円安が進み、円相場は1ドル＝150円台をつけました。4日の自民党総裁選で、高市早苗氏が新総裁に選出され、日銀の利上げに対して消極的な姿勢を示していました。市場は月末に開催される金融政策決定会合での利上げを見送るのではないかとの見方が広がり、円を売る動きが広がっています。外為どっとコム総合研究所・神田卓也シニア為替アナリストは「円が売られやすい状況は今後も続くがドル売りの材料も多