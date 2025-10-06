この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような楽しいエピソードをどうぞごらんください。 洗濯機「ずっと回っててほしい」家事のつぶやきに7千いいね ご紹介するのはダー子(@otsukinomonoga)さんが投稿したあるエピソードです。家事を始めるとき、なかなか腰が重たいこと