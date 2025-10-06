メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県人事委員会は県職員の給与について、平均3%を超える引き上げを勧告しました。 愛知県人事委員会によりますと、県の一般行政職員の今年4月分の平均給与が民間の平均給与を下回っていたということです。 人事委員会は民間給与との差を解消するため、全ての職員の給与を平均3.1%引き上げるよう大村知事に勧告しました。 引き上げ率が3%を超えるのは34年ぶりだということです。 また、