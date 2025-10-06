フジテレビの高崎春アナ（23歳）が、10月6日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“執着しているもの”について語った。この日、井上清華アナから「高崎さんは、なにか“執着しているもの”ってありますか？」と聞かれた高崎アナは「私は、お買い物をするときに、ポイントを絶対に貯める。これに執着してます」と回答。これに井上アナは「ちょっとわかります。私、先週、絶対に必要なものがあって（ポ