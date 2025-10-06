メ～テレ（名古屋テレビ） 5日、世界遺産の白川郷で観光客がクマに襲われけがをしました。6日も現場周辺の遊歩道を通行止めにするなど警戒が続いています。 岐阜県白川村によりますと、5日午前8時半ごろ散策していたスペイン人の男性観光客が草むらから出てきたクマに背後から襲われました。男性は右腕を引っかかれ軽傷です。 クマは体長1mほどで子どものツキノワグマとみられています。 村は６日も展望台へむかう