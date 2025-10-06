【S.H.Figuarts 仮面ライダーガヴ アメイジングミフォーム】 10月10日15時より予約開始 2026年4月 発送予定 価格：8,800円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーガヴ アメイジングミフォーム」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月10日15時より予約受付を開始する。発送は2026年4月を予定し、価格は8,80