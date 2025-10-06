今月26日に投開票される長野市長選挙に向けて６日、長野市役所では立候補の事前審査が行われています。午前9時に始まった事前審査は、告示日当日の手続きをスムーズに行うために、届け出に必要な書類を事前に確認するものです。立候補を予定している陣営が、順番に市役所を訪れ、選挙管理委員会の職員によるチェックを受けていました。長野市長選挙にはこれまでに、現職の荻原健司さん（55）、新人で前市議会議員の小泉一真