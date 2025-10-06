ENEOSホールディングス株式会社は10月6日、声による広報活動プロジェクト「#ENEOSこえ報部」第2弾をスタートしました。人気声優の江口拓也さんと鬼頭明里さんが再び起用され、同社の事業を“声の演技”で伝えるユニークな動画シリーズが展開されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】第2弾のテーマは「対談吹き替え」。江口さんと鬼頭さんが、環境に配慮した潤滑油について語る社員対談を“アテレコ風”に再