MLBポストシーズンを戦う、西地区王者・ドジャースのロバーツ監督が、大谷翔平選手のピッチングを振り返りました。チームが初戦を逆転勝利で飾った翌日の日本時間6日、ロバーツ監督が第2戦を前に記者会見に臨みました。フィリーズの強力打者が並ぶ、上位陣を抑え込めた要因を聞かれたロバーツ監督は、「昨日は翔平が素晴らしい投球をしたと思います。彼のカーブボールは今まで見た中で最高だったと思います」と回答。大谷投手へ賛