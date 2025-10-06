「adidas Originals」から、emmiが別注した新作スニーカー「TAEKWONDO W」が登場！10月2日12:00よりemmiオフィシャルオンラインストアとUSAGI ONLINEで販売がスタートし、10月9日からは全国直営店でも購入可能です。このスニーカーは、テコンドーからインスパイアを受けたミニマルなローカットデザインが特徴。 emmi別注「TAEKWONDO W」の魅力とは？ 「TAEKWONDO W」は、emmi別注