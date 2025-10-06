ウォリアーズ戦で、ドリブルで攻め込むレーカーズの八村塁＝5日、米サンフランシスコ（NBAE・ゲッティ＝共同）米プロバスケットボールNBA、レーカーズの八村塁は5日、サンフランシスコで行われたウォリアーズとのオープン戦第2戦に先発出場して19分11秒プレーし、4得点、3リバウンド、1スチールだった。チームは103―111で敗れた。次戦は12日（日本時間13日）に本拠地ロサンゼルスでウォリアーズと対戦する。（共同）