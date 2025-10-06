星のようにキラキラと輝く瞳を持つ少女たち――。昨年90歳で他界した画家・高橋真琴さんの作品は、今も多くの人に愛されています。長年活動を支えてきた長女の竹石理絵さんに、制作の背景と作品の魅力を聞きました。（構成：山田真理）【写真】初の展覧会の時には「真琴さんって男性だったの？」と驚かれた方も多かったという* * * * * * *少年時代の憧れを抱き続けて父・高橋真琴は1934年に、大阪で生まれました。男3人きょうだい