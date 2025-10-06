Image: Raymond Wong / Gizmodo US スマートグラス市場が大きく飛躍したきっかけと言っても過言ではない、MetaのRay-Banコラボスマートグラス。この第2世代が、9月に開催されたMetaカンファレンスMeta Connectで発表されました。日本では、初代・第2世代ともに（現在のところ）販売はなしですが、市場の注目度は上がってきています。今回の発表で主役としてスポットライトを浴びたのは、Meta