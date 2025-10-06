セントチヒロ・チッチの音楽プロジェクト CENTが、10月7日から放送開始のTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』（テレビ東京系）のオープニングテーマとなっている新曲「yummy goodday」を10月8日に配信リリースする。 （関連：セントチヒロ・チッチ、人を惹きつける“飾らなさ”が魅力にBiSHメンバー分析第2回） 本楽曲の作詞はセントチヒロ・チッチが書き下ろしで担当しており、作曲／編