10月5日午後、静岡県伊東市の国道で、軽ワゴン車2台と自転車が絡む事故があり、横断歩道を自転車で渡っていた8歳の男子小学生が死亡しました。 5日午後2時半頃、伊東市玖須美元和田の国道135号で、横断歩道前で停車していた軽ワゴン車に後続の軽ワゴン車が追突しました。 このはずみで追突された77歳の男性が運転する軽ワゴン車が横断歩道に押し出され、自転車に乗って横断歩道を渡っていた同市の男子小学生（8）をはねました。