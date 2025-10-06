任期満了に伴う静岡県川根本町の町長選挙は、10月5日に投開票が行われ、現職の薗田靖邦さんが再選を果たしました。 【動画】「ハードからハートを大事に」川根本町長に薗田靖邦氏再選 新人に2倍以上の差つけ一騎打ち制す＝静岡 5日に行われた川根本町の町長選挙は、現職の薗田靖邦さんが2691票を獲得し、2回目の当選を果たしました。 薗田さんは選挙戦で、学校の再編など1期目の実績を強調しながら、人口減少対策と