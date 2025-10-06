原爆や核実験などで被爆した世界の核被害者らが、核廃絶にむけて議論する国際フォーラムが１０年ぶりに開かれています。 ５日、広島市で始まった「世界核被害者フォーラム」は核兵器廃絶を訴える日米の団体が主催し、１０年ぶりに開催されています。 広島・長崎の被爆者や核実験で被爆した人など録画参加を含めて１１カ国３６人が、それぞれの活動について報告しています。 ビキニ被ばく船員訴訟原告団長 下本節子